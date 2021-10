Was am nächsten Lehrlingswettbewerb besser werden soll

Herbstzeit ist Ausstellungszeit. Auch für die Lernenden in der Region. Am Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland (LWZO) haben sie während fünf Tagen die Möglichkeit, ihre Projekte zu präsentieren. Traditionell kommen sie dazu abwechselnd in den Bezirken Pfäffikon, Hinwil oder Uster für eine Ausstellung zusammen.