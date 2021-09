ARA Schanz erhält erstes Solarfaltdach im Oberland

Erhöhte Eigenenergieversorgung, gesteigerte Rentabilität, reduziertes Algenwachstum: All das verspricht das neue Solarfaltdach über dem Klärbecken der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Schanz in Pfäffikon zu leisten. Am Montag wird dort nach einer mehrwöchigen Testphase das erste Solarfaltdach im Zürcher Oberland in Betrieb genommen.

Die Photovoltaikanlage vereint 400 Module auf einer Fläche von 800 Quadratmetern soll für die ARA durchschnittlich pro Jahr Strom im Umfang von 127'000 kWh/a produzieren. Gedeckt wird damit ein Anteil von circa 13 Prozent des Energieverbrauchs. Entwickelt wurde das Solarfaltdach von der Schweizer Firma DHP Technology AG.

Zweite Anlage im Kanton Zürich

Während die Inbetriebnahme des Faltdaches für das Oberland eine Premiere ist, ist es für das Bündner Unternehmen mit Sitz in Zizers bereits die elfte Anlage. Eine davon steht im Unterland, wo 2020 über der ARA Bassersdorf-Eich das erste Solarfaltdach im Kanton Zürich installiert wurde rund dort 30 Prozent des Stromeigenbedarfs deckt. Fünf weitere Anlagen befinden sich derzeit im Bau.

Dabei kommen die Panels nicht nur über Kläranlagen zum Einsatz, sondern beschatten beispielsweise auch einen Parkplatz im Appenzeller Land.

Doppeltes Nutzungskonzept

Brach liegende Nutz- oder Industrieflächen könnten dank des Solarfaltdachs doppelt genutzt werden, sagt Andreas Hügli, Mitgründer und geschäftsführender Partner von DHP Technology. Bereits verbaute Flächen von Logistikunternehmen, Parkplatzbewirtschaftern und Kläranlagenbetreibern könnten so ebenfalls für die Solarstromproduktion verwendet werden. In Zukunft wäre zudem auch der Schutz landwirtschaftlicher Kulturen eine mögliche Anwendung.