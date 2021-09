«Ich freue mich oft über kleine Dinge wie eine schöne Aussicht beim Wandern»

Worauf sind Sie stolz?

Ich bin wahnsinnig stolz auf meine drei Kinder. Ausserdem bin ich sehr dankbar für mein Team, das mich täglich aktiv unterstützt.

Wovor haben Sie Angst?

Es wird zu wenig konkret über die Zukunft des Gesundheitssystems nachgedacht, das von Jahr zu Jahr stärker unter Druck gerät. Visionäre Ideen fehlen oder werden nicht weiterverfolgt. Dabei brauchen wir echte Lösungen.

Wo verbringen Sie Ihre Ferien?

Erholungsferien verbringen wir in der Regel in den Bergen – im Bündnerland, im Südtirol oder in Österreich. Manchmal gehe ich mit der Familie auch auf eine Erlebnisreise. Zuletzt haben wir Kuba und Namibia bereist.

Spielen Sie ein Instrument und welche Musik hören Sie?

Als Kind habe ich eine Zeit lang Klavier gespielt – leider dann aufgehört. Ich höre alles Mögliche, von Supertramp, über ZAZ oder Fury in the Slaughterhouse bis hin zu jüngeren Bands. Aktuell höre ich gerade The Birthday Girls aus Zürich, die ich vor zwei Jahren beim H2U Open Air in Uster entdeckt habe.

Was lesen Sie zurzeit?

Einerseits lese ich immer Fachliteratur zu dermatologischen Themen. Zum anderen mag ich Krimis. Aktuell lese ich den zehnten Fall eines bretonischen Kommissars – seit ich ein Auslandstudienjahr in Rennes verbracht habe, verbindet mich viel mit der Region.

Was ist Ihr Lieblingsort im Zürcher Oberland?

Ich bin sehr oft und sehr gerne in meinem Garten in Uster. Dort ist meine Erholungsoase. Es ist grün, ruhig, ich kann nach getaner Arbeit in meinem Gemüsegarten sitzen und die Alpen, die Burg und die reformierte Kirche sehen.