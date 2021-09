Grosser China-Kenner berichtet über ein unheimliches Land

Dem Selbstverständnis nach ist China seit alters her das «Reich der Mitte». Die Bezeichnung reicht in jene Zeiten zurück, als die chinesischen Kartographen ihr Land buchstäblich in der Mitte der Welt ansiedelten. Seit einigen Jahrzehnten schickt sich die Volksrepublik nun an, diesen geografischen Anspruch auch in geopolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht einzulösen – eine Entwicklung, die den Westen zunehmend beunruhigt.