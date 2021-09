Givaudan eröffnet Forschungszentrum für Proteine

Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan eröffnet an seinem Standort in Kemptthal ein Forschungszentrum für Proteine. Darin soll die Entwicklung von pflanzlichen Eiweissen als Alternative zu Fleisch, Fisch und Milchprodukten vorangetrieben werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Im Fokus stünden dabei Geschmack, Farbe und Textur der alternativen Proteine.

Der Standort werde Teil des globalen Forschungsnetzwerkes des Unternehmens, heisst es weiter. So wurde im vergangenen April in Zusammenarbeit mit dem Maschinenbauer Bühler bereits ein Innovationszentrum in Singapur eröffnet.

Der globale Markt von pflanzlichen Proteinen hat gemäss Mitteilung derzeit ein Volumen von 4,3 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der steigenden Nachfrage geht Givaudan davon aus, dass dieser Markt bis 2035 auf 290 Milliarden US-Dollar wachsen wird.