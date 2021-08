«Zu Hause las ich immer Autozeitschriften»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?



Da gibt es viele Sachen. Natürlich die Materie an sich. Jedes Fahrzeug ist anders, jedes Modell ist ganz für sich speziell. Was mich aber immer wieder motiviert und glücklich macht, sind unsere tollen Kundenbeziehungen und meine Mitarbeiter.



Wie kam Ihre Berufswahl zustande?



Mein Vater arbeitet auch in der Autobranche. Ich durfte ihn manchmal am Samstag ins Büro begleiten und las zu Hause immer Autozeitschriften. Ich wurde also sozusagen hineingeboren.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Nach über 15 Jahren bei meinem letzten Arbeitgeber suchte ich aktiv eine Veränderung und bin dann auf meine aktuelle Stelle bei der Autorama AG in Wetzikon gestossen.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Nur gute. Ich habe auch noch ganz viel Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen aus dieser Zeit. Unser Fussballtraining in der Seniorenmannschaft ist eigentlich wöchentlich ein Klassentreffen.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Von meinem ehemaligen Vorgesetzten in der Mercedes-Benz Automobil AG. Ich durfte bereits mit 23 Jahren einer sehr verantwortungsvollen Führungsaufgabe nachgehen und spürte immer einen enormen Support. Viele meiner Kernstärken habe ich durch ihn noch verbessern oder neu erlernen können.