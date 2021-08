Nachgefragt beim Kunststofftechnologen

Wie macht sich die Automatisierung und die Digitalisierung bemerkbar?

Die Automatisierung ist spürbar. Roboter können Teile entnehmen und aussortieren. Das ist ein Vorteil. Und wir arbeiten auch mit 3D-Druckern. Man kann damit verschiedene Filamente und Farben drucken – von Blumenvasen bis zu kleinen Figuren. Da gibt es fast keine Grenzen.

Welche Voraussetzungen sollte man für den Beruf mitbringen?

Es braucht ein gutes Vorstellungsvermögen. Auch Interesse an Chemie und Physik sollte vorhanden sein.

In welchem Bereich möchten Sie später arbeiten?

Das weiss ich noch nicht sicher. Aber am liebsten möchte ich im Medizinbereich bei Weidmann Medical Technology in Bad Ragaz weitere Berufserfahrung sammeln. Dort werde ich nach der Grundausbildung bei libs in Rapperswil die zweite Hälfte meiner Lehre absolvieren.