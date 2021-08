«Wir wollen kein ‹Star-Hof › werden»

Es gibt den klassischen Landwirtschaftsbetrieb – und es gibt den „Erlebnisbauernhof“. Mit diesem Konzept hat sich die Jucker Farm einen Namen gemacht, und zwar weit über das Zürcher Oberland hinaus. Wer den Juckerhof in Seegräben besucht, kann sich dort nicht nur mit lokal angebauten und produzierten Lebensmitteln im Hofladen und in der Hofbäckerei eindecken, sondern auch selber Obst pflücken und im Hofrestaurant speisen, während die Kinder Geissli streicheln oder auf dem Naturspielplatz herumtollen.

Seit 2016 ist Nadine Gloor Kommunikations- und Marketingchefin der Jucker Farm, die neben dem Juckerhof auch den Bächlihof in Jona, den Spargelhof in Rafz und den Römerhof in Kloten umfasst. Im Podcast spricht sie über die Neuerfindung der Landwirtschaft in einem sich wandelnden Markt.