Köche und Service-Kräfte in der Region verzweifelt gesucht

Mitarbeiter kommen und gehen. An die gelegentlichen Wechsel ist Peter Klein, der Wirt des Landgasthofes Thalegg in Kemptthal, gewöhnt. Eine völlig neue Dimension haben jedoch die Entwicklungen seit Mai: Der Restaurantbetrieb ist gerade wieder eröffnet, Klein will durchstarten nach den quälend langen Monaten des Stillstands – da kommen ihm plötzlich die Mitarbeiter abhanden, sei es, dass sie die Kündigung einreichen oder nach dem Lehrabschluss weiterziehen. Innert weniger Monate verliert er so fast alle Köche und Service-Kräfte.