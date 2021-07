«Mir ist am wohlsten, wenn ich allein arbeiten kann»

Es gibt nur noch wenige Sägereien in der Region. Eine davon betreibt Herbert «Hebi» Dobler. 2010 hat der ausgebildete Forstwart die Sägerei am Dorfeingang von Wernetshausen oberhalb von Hinwil übernommen. Sein Wohnhaus schliesst direkt daran an. Sich selbst bezeichnet der 53-Jährige als «Idealist». Ringsum zwingt der wachsende Konkurrenzdruck auf dem Holzmarkt immer mehr Sägereien zur Aufgabe – Hebi Dobler will durchhalten.

Überregional bekannt wurde er mit einer Aktion anlässlich des World Economic Forum 2020 in Davos: Weil US-Präsident Donald Trump auf dem Weg dorthin über sein Grundstück flog, hat er in grossen Lettern die Botschaft «Make Trump Small Again» auf die Wiese geschrieben.