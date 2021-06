«Ich bin in der Autogarage aufgewachsen»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Ursprünglich war es das Auto, die Technik und das Schrauben an den Autos. Autos zu reparieren, immer ein Ergebnis zu sehen. In den letzten Jahren, mit der Übernahme des Betriebes, hat sich der Aufgabenbereich total verändert. Was mich heute bereichert, ist der Kontakt und Umgang mit Leuten, Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten bis zu den Importeuren, da gibt es immer spannende Momente. Was sicher geblieben ist in unserem Gewerbe, egal in welchem Bereich, ist die Abwechslung.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Mein Vater hat die Auto Menzi AG im Jahr 1971 gegründet und so war ich schon als kleiner Junge viel in der Garage. Ich bin sozusagen in der Autogarage aufgewachsen, so hat es sich dann auch ergeben, dass ich eine Lehre als Automechaniker gewählt und absolviert habe.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Ich habe schon über Jahre im Elternbetrieb gearbeitet und als einfacher Automechaniker und Automobildiagnostiker meine Sporen abverdient. Im Laufe der Zeit hat es einen fliessenden Übergang gegeben. Im Jahr 2010 hat mir mein Vater die Geschäftsleitung übergeben und im Jahr 2019 habe ich den Betrieb übernommen.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Unsere Generation ist in einer guten Zeit gross geworden. In der Schule war ich eher der Typ, der nur das Nötige machte. Ich war dafür jede freie Minute mit meinen Kollegen auf dem Fussballplatz anzutreffen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ich deswegen oft Diskussionen mit meinem Vater hatte.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Da gibt es drei Personen, die mich sehr stark geprägt haben: Mein Vater, technisch brillant und beeindruckend, wie er es geschafft hat, Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen. René Weber, heute mein Stellvertreter und Kundendienstberater, ein genialer Mechaniker und Diagnostiker. Auch Rolf Hunziker, einer unserer langjährigen Mechaniker, findet zu jedem Problem eine passende Lösung. René und Rolf haben in unserem Betrieb schon die Lehre absolviert und begleiten mich beruflich schon seit über 30 Jahren. Unterdessen nicht nur Berufskollegen, sondern auch Freunde.