«Ich hoffe nicht, dass wir damit eine Lawine lostreten»

Am Ende scheiterte es an den Kapazitätsbeschränkungen. Wie schon im Vorjahr hat Andreas Künzli die ZOM Züri Oberland Mäss in Wetzikon abgesagt. Zwar hätte der Messeveranstalter und Chef von Maurer + Salzmann die Veranstaltung gemäss dem Drei-Phasen-Modell des Bundesrats auch für Besucher öffnen dürfen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind. Aber ohne Covid-Zertifikat wäre eine rigorose Zutrittskontrolle vonnöten gewesen, um die Gesamtbesucherzahl zu überwachen.