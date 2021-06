Huber+Suhner legt Grundstein für Neubau

Am Mittwochmorgen, den 2. Juni hat Huber+Suhner (H+S) den Grundstein für einen zweigeschossigen Neubau im Industriequartier Witzberg in Pfäffikon gelegt. Dort findet schon heute ein Grossteil der industriellen Tätigkeiten des Verkabelungsspezialisten statt. Die Erweiterung mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach dient dazu, die am Standort «Dorf» bestehenden Produktionskapazitäten ins Industriequartier zu verlagern.