WC-Revolution nimmt wieder Fahrt auf

Vor zwei Jahren wagte sich Jojo Linder buchstäblich in «Die Höhle der Löwen». In der bekannten TV-Sendung wollte der Wilemer Jungunternehmer die fünfköpfige Jury zur Investition in seine Firma «Kompotoi» motivieren – und so den Markt für mobile WCs revolutionieren. Anders als bei herkömmlichen Chemie-Klos landen die Hinterlassenschaften bei seinen mietbaren oder käuflichen Komposttoiletten in einem Auffangbehälter und werden dann zu Humus für die Schweizer Landwirtschaft aufbereitet.

Zwar konnte der 36-Jährige die Jury damals nicht von der Wirtschaftlichkeit seines Geschäftsmodells überzeugen und ging am Ende ohne Deal nach Hause. Trotzdem entwickelte sich 2019 zu einem Erfolgsjahr für Kompotoi. «Wir sind so gewachsen, wie von mir in der Sendung prognostiziert», sagt er. Was ihnen in die Hände gespielt habe, sei das seit Jahren steigende Interesse für Lösungen zur Kreislaufwirtschaft. «Mit unseren Toiletten treffen wir den Nerv der Zeit.»

Kundschaft aus Eventbranche

Von der Nachhaltigkeit dieses Trends sei auch ihr Seed-Investor überzeugt gewesen, der 2016 das Startkapital geliefert und bereits vor Ausstrahlung der TV-Sendung in eine zweite Finanzierungsrunde eingewilligt hatte. Laut Linder waren damals rund 60 Prozent ihrer Kundschaft Event-Dienstleister, die die Toiletten für Festivals und andere Veranstaltungen gemietet hätten. Die übrigen 40 Prozent entfielen auf Städte und Gemeinden.