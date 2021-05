Verteilkampf ums Bauholz

Eigentlich hätte Bernhard Ade allen Grund, sich die Hände zu reiben. Der Geschäftsführer von Jampen Holzbau in Hittnau erlebt seit ein paar Jahren, wie die Nachfrage nach Holz im Schweizer Bausektor markant steigt. Laut Branchenverband Holzbau Schweiz war zuletzt fast jedes fünfte neue Einfamilienhaus in der Schweiz eine Holzkonstruktion. Es gibt also genug zu tun für Ade und sein 40-köpfiges Team. Nur an einem herrscht Mangel: Holz zum Bauen. «Wenn wir heute bestellen, können uns die Lieferanten nicht genau sagen, wann sie liefern.»