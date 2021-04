«Ich kann mich voll und ganz auf mein Team verlassen»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Andreas Wolfensberger: Zusammen mit unseren Kunden, Partnern und meinem Team erarbeiten wir schöne Projekte, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Der Austausch macht mich glücklich und motiviert mich.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Als Druckerei-Kind bin ich zwischen Buchdruckmaschinen und Papierpaletten aufgewachsen. Der spannende Alltag und die Materie faszinierten mich schon immer.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Vor ein paar Jahren bot sich die Möglichkeit, den Familienbetrieb in zweiter Generation zu übernehmen. Für diese Chance bin ich sehr dankbar. Mir ist bewusst, dass eine solche Gelegenheit nicht selbstverständlich ist.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Nur gute. Viele Streiche, Abenteuer, legendäre Klassenlager und einen prägenden Kunstunterricht.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Von meinem Vater Hans Wolfensberger und meinem Lehrmeister Marco Bräm. Hans gab mir viele wichtige Werte mit auf den Weg. Marco lehrte mich mein Handwerk und arbeitet mittlerweile auch wieder bei uns als Leiter der Kreation – toller Typ.

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Klar, Abschalten ist schwierig. Vielmals bespreche ich Probleme am Abend mit meiner Frau oder mit Freunden.



Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Ein ewiges Projekt. Mein Beruf bedeutet mir viel, darum ist Abschalten auch nie ein grosses Thema.

Was unternehmen Sie am liebsten mit Ihrer Familie/Ihren Kindern?

Mein Sohn ist 16 Monate alt und entdeckt zurzeit die Welt. Spielplatz, Tiere und die Natur sind hoch im Kurs.

Was ist Ihr Lebensmotto?

«They always say time changes things, but you actually have to change them yourself», sagte Andy Warhol in einem Interview. Sowas von wahr.

Welche berühmte Person würden Sie gerne treffen?

Der Schweizer Unternehmer Jean-Claude Biver wäre sicher interessant.