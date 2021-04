«Es ist erstaunlich, wie man sich bei den Vorurteilen erwischt»

Der erste Corona-Lockdown Mitte März 2020 hat das gesellschaftliche Leben ordentlich durchgeschüttelt. Die Pandemie zwingt die Menschen seit über einem Jahr zum Improvisieren und Neuorganisieren – beruflich und privat. Kaum irgendwo treten die Veränderungen so deutlich zutage wie im Homeoffice, wo Berufliches und Privates zusammenfallen und wo das Verhältnis zwischen diesen Bereichen immer wieder neu ausgehandelt werden muss.

Welche Chancen und Risiken in der «Remote Work» (deutsch: «Fernarbeit») liegen, weiss Matthias Mölleney. Er ist ein gefragter Experte für alles rund um die Themen Personal- und Unternehmensführung. 2005 gründete Mölleney die Beratungsfirma Peoplexpert in Uster und leitet seit 2010 das Center für Human Resources Management & Leadership an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Grosse Bekanntheit erlangte er als letzter Personalchef der Swissair. Er kennt sich also aus mit Krisen.