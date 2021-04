Veranstalter macht Impfen zum Event

Künzli gab sich aber zuversichtlich, dass das Konzept für das am Mittwoch öffnende Impfzentrum Wetzikon gut aufgeht, weil man bereits die Erfahrungen aus anderen Kantonen berücksichtigen könne. «Wir wissen, wo die Schwachstellen sind.» Aus dem Grund habe man an den ersten beiden Tagen auf eine hohe Kadenz an Besuchern verzichtet, damit allfällige Anlaufschwierigkeiten nicht so schwer ins Gewicht fallen.

Anspruchsvolle Bestellungen

Wann der Impfstoff in Wetzikon eintrifft und in welcher Menge, wollte Künzli nicht verraten. Für ihn besteht die eigentliche Herausforderung darin, eine möglichst genaue Bestellung zu erreichen. «Am letzten Tag der Woche muss der Impfstoff aufgebraucht sein, den wir bestellt haben, sonst haben wir einen schlechten Job gemacht.»

An einem liess Andreas Künzli keinen Zweifel: dass die Impfkampagne einen massgebliche Rolle für die Zukunft seiner angestammten Branche, der Messe- und Event-Branche, spielt. Daraus wollte er jedoch keine Impfpflicht für Besucher ableiten. «Aber vielleicht sage ich in einem Jahr etwas anderes.»