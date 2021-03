Hinwiler Elektro-Firma schliesst sich Branchenriesen an

Die De Boni Elektro AG mit Sitz in Hinwil schliesst sich per 1. April der Baumann Koelliker Gruppe an, wie letztere in einer Medienmitteilung schreibt. Damit lösen die bisherigen Inhaber, Brigitte De Boni und Armin Pfiffner, ihre Nachfolge. Sie werden aber auch künftig das 1972 von Emil De Boni und Ernst Mahler gegründete Unternehmen führen.