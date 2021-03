Elektronik in Beruf und Freizeit

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Josef Gruber: Der Kontakt mit den Kunden sowie die grosse Vielfallt rund um die Elektronik.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Schon als Schüler interessierte mich die Elektronik. Einmal musste dadurch der Verstärker meiner Eltern dran glauben.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Nach der Berufslehre in Rorschach suchte ich eine Stelle. Diese fand ich im Zürcher Oberland bis zur Firmenübernahme bei meinem Vorgänger Radio TV Mühlberger.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Im Rheintal pflegte man noch eine strenge Schulzeit – konfessionell getrennt. Auf dem Schulweg durfte ich ausserdem auf keinen Fall einen Umweg machen.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Von meinem Lehrmeister durch Firmeninterne Weiterbildungen. Mein Ziel war es, mindestens so viel zu wissen wie mein Lehrmeister. Dieser war auch Prüfungsexperte im Kanton St. Gallen.

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Probleme zu lösen packt mich. Es lässt mir keine Ruhe, wenn ein Gerät oder Projekt noch

nicht fertig ist. Ich brauche oft Ruhe dazu und löse dies gerne ausserhalb der normalen Arbeitszeit.

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Heute kann ich meine Zeit besser einteilen. Wöchentliche private Aktivitäten sind fest eingebaut.

Was unternehmen Sie am liebsten mit Ihrer Familie/Ihren Kindern?

Familienfeste, Ausflüge und Ferien. So kann ich einfach mal abschalten.

Was ist Ihr Lebensmotto?

Es ist wie beim Segeln: Die momentane Windrichtung entscheidet, welchen Weg einzuschlagen ist,

um ans Ziel zu kommen. Nur meckern bringt nichts. Es gibt immer Positives.

Welche berühmte Person würden Sie gerne treffen?

Adolf Ogi würde ich gerne wieder einmal treffen.