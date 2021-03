Dormakaba berappelt sich vom Krisenschock

«Können Sie mich alle hören?»

«…»

«Bernd, du bist auf ‹mute›.»



Weitestgehend ruckelfrei ging am Mittwochmorgen die Online-Medienkonferenz von Dormakaba über die Bühne. Der Schliesstechnikkonzern mit Sitz in Wetzikon und Rümlang gab Einblick in seinen Geschäftsverlauf.