Wetziker Regionalbank schafft es auch alleine

«Die Eigenständigkeit zahlt sich aus.» So fasste Verwaltungsratspräsident Adrian von Kaenel den Geschäftsgang der Bank Avera am Dienstagvormittag an der Online-Medienkonferenz zusammen. Per 1. Januar 2020 war die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit Sitz in Wetzikon aus dem Clientis-Verbund ausgetreten, um den sich wandelnden Markt besser bearbeiten zu können.