Am Kochherd die Kreativität voll ausschöpfen

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Ursula Fawer: Es sind die Menschen, die mich glücklich machen. Produzenten, wie unsere Bauern aus der Region und unsere Mitarbeiter. Kunden, die die Begegnung, die Beratung und die Bedienung in unserem Markt und Bistro geniessen und schätzen.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Ich habe mich schon immer für das Kochen, Nahrungsmittel, die Gesundheit und die Menschen interessiert. Ernährungsberaterin war für mich der Beruf, wo ich dies alles unter einen Hut bringen konnte.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Nach vielen Jahren in der Lebensmittelindustrie und im Detailhandel konnte ich bei meiner letzten Stelle Erfahrung in der Gastronomie sammeln. Ich träumte davon, mein Wissen aus all diesen Bereichen zu kombinieren. Ich habe mich aktiv umgeschaut und bin fündig geworden: Der Öpfelbaum Bioladen mit Bistro und Take Away suchte eine Geschäftsführerin für ihren neuen Standort.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Das Lernen fiel mir immer leicht und ich hatte so auch sehr viel freie Zeit für meine Hobbys Tennis und Reiten.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Von meinem Vorgesetzten während meiner Zeit in der Nahrungsmittelindustrie. Von ihm habe ich sehr viel über Mitarbeiterführung gelernt und wie wichtig Respekt, Motivation und Fairness sind.

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Ja, manchmal schon. Es gelingt mir nicht immer, bereits auf dem Heimweg abzuschalten. Im Sommer gehe ich oft in unseren Garten oder koche. Das hilft mir immer, um richtig abzuschalten und wieder Energie zu tanken.

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Abgrenzen, priorisieren und auch delegieren, darauf fokussiere ich mich. Im Alltag gelingt mir das immer besser, so dass ich meine Freizeit auch wirklich als freie Zeit geniessen kann.

Was unternehmen Sie am liebsten mit Ihrer Familie?

Wir machen gerne gemeinsame Ausflüge in die Natur oder kochen zusammen.

Was ist Ihr Lebensmotto?

«Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen.» Dieses Zitat von Aristoteles passt ganz gut zu mir.

Welche berühmte Person würden Sie gerne treffen?

Nelson Mandela. Er war eine faszinierende Persönlichkeit und hat unglaublich viel erlebt. Es wäre sicherlich spannend gewesen, mit ihm über sein Leben zu sprechen.