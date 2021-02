Gewerkschaftsboss Maillard fordert Bundesrat zum Handeln auf

«Reicht es, wenn die Risikogruppen geimpft sind?», fragt Pierre-Yves Maillard rhetorisch. Dann könne die Schweiz die Coronavirus-Massnahmen schon früher lockern, sagte er gegenüber dem «Blick».

Falls 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sein müssten, bliebe die Logik des Coronavirus-Shutdowns noch lange, was allerdings eine bessere demokratische Legitimation bräuchte, sagte er zudem. «Hier muss der Bundesrat Klartext sprechen», so der 52-Jährige.

Museen und Sport im Fokus

Allerdings sollten mit den aktuellen Coronavirus-Infektionszahlen erste Lockerungsschritte möglich sein, erklärte der ehemalige Waadtländer Regierungsrat weiter. «Nicht nur bei den Museen, sondern auch im Sportbereich braucht es Lockerungen - gerade für die Jungen.» Zwar seien damit gewisse Risiken verbunden, sagte der SP-Politiker. «Eine Null-Risiko-Strategie ist aber unmöglich.»

Wichtig sei, dass es gute Schutzkonzepte gebe. Entscheidend seien zudem Kontrollen - denn die Schutzkonzepte müssten auch eingehalten werden.

Der Gewerkschaftsboss begründete seine Haltung mit dem grossen Unmut in der Bevölkerung. «Viele Menschen müssen mit weniger Lohn auskommen. Es gibt noch keine grosse Revolte, aber die Resignation und die Depression steigen, was vielleicht noch schlimmer ist», sagte er. Der Bundesrat verliere an Rückhalt in der Bevölkerung, falls er diese Existenzsicherung nicht garantieren könne, mahnte Maillard.