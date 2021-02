Hilfreiche Steuertipps vom kostenlosen ZO-Steuertelefon

Interessierte und Hilfesuchende konnten während zwei Stunden gratis Auskünfte und Informationen rund um die Steuererklärung einholen. Vier Experten der Gubser Kalt & Partner AG standen telefonisch zur Verfügung und beantworteten alle Fragen und Anliegen der ZO-Leserschaft. Nachfolgend eine Auswahl der Fragen. Wo nicht anders vermerkt, haben die Antworten Gültigkeit für die Steuererklärung 2020 des Kantons Zürich.

Ich war im Jahr 2020 sechs Monate lang krank. Auf meinem Lohnausweis ist dies nicht separat ausgewiesen. Darf ich nun für das ganze Jahr die Berufsauslagen geltend machen?

Nein. Sie hatten demzufolge in dieser Zeit auch keine «Berufsauslagen». Somit dürfen Sie nur für die sechs Monate, in welchen Sie tatsächlich gearbeitet haben, die Berufskosten geltend machen.

Ich fahre immer mit dem Zug zur Arbeit. In der zweiten Klasse fühle ich mich unwohl, da diese meistens sehr voll ist. Darum habe ich mir ein 1.-Klasse-GA geleistet. Dieses habe ich in der Steuererklärung 2019 abgezogen. Nun wurde es mir aufgerechnet. Ist das korrekt?

Die Fahrtkosten zur Arbeit sind ein ständiges Thema. Auch wurden diese schon häufig in Bundesgerichtsurteilen abgehandelt. Die Bedingung zum Abzug der Fahrkosten stellt auf die Notwendigkeit ab. Wenn sich ein Kauf eines 1.-Klasse-GA aus beruflichen Gründen rechtfertigen lässt, weil Sie zum Beispiel während der Fahrt arbeiten und so Zeit sparen können, was in der zweiten Klasse nicht möglich wäre, könnte der Abzug allenfalls zugelassen werden. In Ihrem Fall aber, wo es für Sie einfach angenehmer ist, in der 1. Klasse zu fahren, erachten wir die Aufrechnung als korrekt.

Wir haben im Dezember 2020 eine Anzahlung von 100'000 Franken für eine Wohnung geleistet. Wo müssen wir dies in der Steuererklärung deklarieren?

Wir empfehlen Ihnen auf Seite 4 der Steuererklärung, unter Punkt «30.6 übrige Vermögenswerte, nähere Bezeichnung» die Anzahlung aufzuführen.

Ich bin selbstständig erwerbend und habe von der Ausgleichskasse während des Lockdowns glücklicherweise Erwerbsersatzentschädigung erhalten. Muss ich das versteuern?

Auf jeden Fall. Die ausgerichteten Taggelder unterstehen der Einkommenssteuer und werden den kantonalen Steuerbehörden durch die jeweilige Ausgleichskasse gemeldet. Von Ihrer Ausgleichskasse haben Sie sicherlich eine Abrechnung erhalten. Diese Abrechnung gilt als Bescheinigung und ist für Steuerzwecke verwendbar.

Ich bin ein 22 Jahre alter Mann und in die Wohnung meiner Freundin eingezogen. Ich zahle ihr monatlich die Hälfte der Miete zurück. Muss meine Freundin dies nun versteuern?

Nein. Hier handelt es sich lediglich um den Anteil der Miete.

Während des Lockdowns musste ich im Homeoffice arbeiten. Ich musste mir einen besseren Bürostuhl sowie einen besseren Drucker anschaffen. Diese Kosten wurden vom Arbeitgeber nicht übernommen. Auch die Auslagen für Papier, Druckerpatronen und Telefonkosten wurden mir nicht vergütet. Darf ich dies nun wenigstens bei den Steuern abziehen?

Leider nein. Der Kanton Zürich hat sich aus verfahrensökonomischen Gründen dazu entschlossen, die «normalen» Berufskosten zuzulassen. Dies bedeutet, dass Sie für die Zeit während des Lockdowns, in welchem Sie von zu Hause aus gearbeitet haben, ganz normal den Arbeitsweg, die Mehrkosten der Verpflegung, die pauschale der Weiterbildung sowie die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten von drei Prozent des Nettolohnes geltend machen können. In anderen Kantonen gelten andere Regelungen.