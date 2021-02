«Die Ressourcen sind aufgebraucht – kräftemässig und finanziell»

Der zweite Lockdown setzt auch dem Tourismus im Zürcher Oberland deutlich zu. Damit will sich der Verein Zürioberland Tourismus (ZOT) mit Sitz in Bauma nicht abfinden. Seit Jahresbeginn veranstaltet der Standortförderer an jedem Dienstagmorgen einen virtuellen Branchenaustausch für die touristischen Akteure in der Region, darunter Gastronomen, Freizeitanbieter und Kulturschaffende. Der «Zürioberland Stamm» trifft sich über die Videokonferenz-Plattform Zoom.