Neuer Wirtschaftsförderer fürs Zürcher Oberland ernannt

Das Regionalmanagement Zürioberland mit Sitz in Bauma hat einen neuen Wirtschaftsförderer ernannt: Laut einer Medienmitteilung tritt Giacinto In-Albon per 1. April die Nachfolge von Mani Sokoll an, die Ende September 2020 überraschend verstorben ist. «Als Leiter Wirtschaftsförderung wird es meine Aufgabe sein, den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zu intensivieren und mich einzusetzen für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes», lässt sich der diplomierte Marketing- und Verkaufsleiter in der Mitteilung zitieren.

«Allparteiliche Rolle»

Innerhalb des Netzwerkes aus Wirtschaft, Politik und Raumplanung fühlt sich In-Albon zu einer «allparteilichen Rolle» verpflichtet. Zuletzt war er als stellvertretender Geschäftsführer beim Schweizer Floristenverband tätig, wo er unter anderem das Partnermanagement leitete und den Change-Prozess dieses Arbeitgeberverbandes prägte. Er verfüge über langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation sowie der Organisation und Moderation von Grossanlässen wie Unternehmerforen und Podiumsdiskussionen. Er war viele Jahre als Moderator bei Radio Zürisee tätig.