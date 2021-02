«Wir erwarten, dass der Mehraufwand bezahlt wird»

Die Serafe bleibt in den Schlagzeilen. Wie die «Sonntagszeitung» berichtet, will die Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe mit Sitz in Fehraltorf mehr Geld vom Bund. Die Rede ist von zusätzlich erbrachten Leistungen, die das Mandat des Bundes so nicht vorgesehen habe.