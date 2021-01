Steuertipps von Experten zum Nulltarif

Steuertelefon 044 933 34 44

Die Experten der Ustermer Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner beantworten am Donnerstag, 4. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr am Telefon die Steuerfragen aus der Leserschaft. Die Leitungen sind während zweier Stunden geöffnet. Vorher und nachher wird die Nummer nicht bedient. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass leider nicht alle Anrufe angenommen werden können – versuchen kann man es auf jeden Fall. Eine Auswahl der Fragen und Antworten wird am Mittwoch, 10. Februar, publiziert.