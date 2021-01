Mietzinsen im Kanton Zürich liegen über nationalem Durchschnitt

Die Zürcher Mietzinsen sind hoch, nicht nur in der Stadt. Das kantonale Statistikamt hat in einer Erhebung aufgezeigt: Die Durchschnittsmieten der bestehenden Mieterverhältnisse liegen in fast allen Regionen über dem nationalen Durchschnitt.

Mit einem kantonalen Mieteranteil von 70 Prozent schafft es Zürich zudem national auf den dritten Platz. Nur in den Kantonen Genf und Basel-Stadt wohnen mehr Menschen zur Miete. In der Stadt Zürich wohnen gar 90 Prozent als Mieterinnen und Mieter.

Die ermittelten Werte basieren auf Daten aus dem Zeitraum von 2015 bis 2017, wie das Statistische Amt des Kantons Zürich am Mittwoch mitteilte. In diesem Zeitraum lag die durchschnittliche Nettomiete für eine Dreizimmerwohnung kantonsweit bei 1471 Franken. Das schlechteste Preis-Flächen-Verhältnis wird bei Einzimmerwohnungen verzeichnet.