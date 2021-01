Postfinance soll privatisiert werden

Der Eintritt von Postfinance in den Kredit- und Hypothekarmarkt solle durch die Abgabe der Kontrollmehrheit der Post und damit indirekt des Bundes an dem Unternehmen flankiert werden, schreibt der Bundesrat. Er wolle Bedenken in Bezug auf Verfassungsmässigkeit, Wettbewerbsneutralität, Föderalismus und Finanzmarktstabilität Rechnung tragen.

Der Bundesrat will damit auch die Vorgabe, dass die Post die kapital- und stimmenmässige Mehrheit an Postfinance halten muss, aus dem Gesetz streichen. Damit stünde der Weg zur Weiterentwicklung von Postfinance in eine vollwertige inlandorientierte Geschäftsbank offen, hiess es.

Es soll schnell gehen

Die Herauslösung von Postfinance aus dem Postkonzern macht eine Neuorganisation der Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen nötig. Vorgängig muss dafür das Postgesetz geändert werden. Der Bund will noch im laufenden Jahr konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Grundversorgung im Bereich von Post- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen erarbeiten.

Weiter will der Bundesrat die Post bei der Umsetzung der Too-big-to-fail-Gesetzegebung unterstützen. Die Eidgenossenschaft soll im Gesetz als Eigentümerin zusichern, dass sie im Konkursfall die verbleibende Eigenmittellücke deckt. Die Zusicherung soll zeitlich und betragsmässig begrenzt und abgegolten werden.

Aufstand des Gewerkschaftsbunds

Als systemrelevante Bank müsse Postfinance erhöhte Anforderungen an die Eigenmittelausstattung erfüllen, schreibt der Bundesrat. Aufgrund ihrer verminderten Ertragskraft könnten die Post und Postfinance die von der Finanzmarktaufsicht geforderten Eigenmittel nicht voll und zeitgerecht aus eigener Kraft bereitstellen.

Prompt reagiert hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund. In einer Medienmitteilung heisst es: «Die heute vom Bundesrat präsentierte Vollprivatisierung der Postfinance ist inakzepta­bel. Dieser Entscheid unterminiert nicht nur den Grundversorgungsauftrag im Zahlungsver­kehr, sondern er ist ein Frontalangriff auf den Service public im Allgemeinen. Die Gewerkschaf­ten werden diese Vorlage vehement bekämpfen.»

Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?

Sollte der Bundesrat mit dem Vorhaben beim Parlament durchkommen, so dürften sich zuallererst die Konsumenten freuen. Denn mit Postfinance tritt ein neuer, sehr potenter Teilnehmer in den Hypothekenmarkt, der bereits heiss umkämpft ist. Zuletzt sind Versicherer und Pensionskassen hier aktiv geworden. Dies mit der Folge, dass die Zinsen für Hypotheken unter Druck sind. Der Einstieg von Postfinance dürfte den Preiskampf verstärken.

Verlierer sind die Kantonalbanken und die Raiffeisen-Gruppe, letztgenannte ist im Hypothekargeschäft mit einem Anteil von rund 18 Prozent Marktführer. Hypotheken sind das wichtigste Produkt der Raiffeisen, daher dürfte der Widerstand der Bankengruppe gegen den Einstieg der Postfinance in ihr Kerngeschäft massiv werden.

Auch die Kantonalbanken dürften sich nicht über die neue Konkurrenz aus Bern freuen. Die Banken im Besitz der Kantone dürften ihrerseits ihre politischen Drähte glühen lassen, um die geplante Gesetzesänderung zu verhindern.