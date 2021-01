Oberländer Getränke-Unternehmer schlucken leer

Schweizer Getränkehändler und -produzenten schlagen Alarm: Erst letzte Woche beklagte der Branchenverband Swissdrink in einem offenen Brief an den Bundesrat die «existenzielle Not» der Getränkegrossisten, die als Zulieferer der Gastronomie- und Event-Branche wirtschaftlich «dramatisch» getroffen seien. Durch die verschärften Corona-Massnahmen entstünden ihnen monatliche Umsatzverluste von 40 Millionen Franken.