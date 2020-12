Wie eine Abo-Lösung für Velos den Eltern hilft

Die aktuelle Podcast-Folge der «RegionalWirtschaft» dreht sich um das Startup Famility. Ab Ostern 2021 können Kindervelos und Lastenvelos abonniert werden. Weil die Velos nicht mit den Kindern mitwachsen, können sie kostenlos gegen das nächstgrössere Modell eingetauscht werden.

Einen Einblick in das Startup gewährt David Gloor aus Wolfhausen. Er zeichnet sich fürs Marketing verantwortlich. Das Gespräch mit dem 30-Jährigen ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an zodigital@zol.ch.