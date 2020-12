«Der ständige Wandel gehört zur neuen Normalität»

Sie leiten die Faust Auto AG in Hinwil. Was bedeutet Ihnen die Arbeit?

Simon Faust: Die Firma ist ein Familienunternehmen, und es freut mich, dass ich die Arbeit meiner Eltern weiterführen kann. Im eigenen Betrieb zu arbeiten, ist etwas Spezielles. Wir haben kurze Entscheidungswege, was vieles erleichtert. Ich geniesse Freiheiten, die ich an einem anderen Ort wohl nicht hätte.



Wie kam Ihre Berufswahl zustande?