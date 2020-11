16-jähriger Wetziker rettet den Weihnachtsmarkt

«Alle Jahre wieder» – davon kann in dieser Weihnachtszeit keine Rede sein. Corona wirft liebgewonnene Traditionen über den Haufen. Zur Eindämmung der Pandemie mussten Städte und Gemeinde landauf, landab ihre Weihnachtsmärkte absagen.



Einer, der sich damit nicht abfinden will, ist Lino Bertschinger. Der 16-jährige Wetziker hat einen digitalen Weihnachtsmarkt kreiert. Auf seiner Webseite können Besucher eine Vielzahl virtueller Stände in Holzhüttenoptik besuchen.