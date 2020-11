Wie der Einstieg ins Berufsleben gelingt

In der Regel würden am nationalen Zukunftstag Schülerinnen und Schüler im Hauptsitz der Zürcher Oberland Medien in Wetzikon anzutreffen sein. Corona verunmöglicht in diesem Jahr eine Berufsbesichtigung dieser Art. Damit die Nachwuchskräfte dennoch etwas mitnehmen können, übernimmt Praktikantin Melina Aeschbach die Moderation des Podcasts «RegionalWirtschaft». Die 18-Jährige interviewt zwei Lernende der Zürcher Oberland Medien rund um ihren Einstieg ins Berufsleben.

Anja Furrer ist im ersten Ausbildungsjahr als Interactive Media Designerin. Livio Rutz im zweiten Jahr als Kaufmann mit Schwerpunkt im Marketingbereich. Eine kurze Angewöhnungszeit benötigten beide. Im Podcast geben sie ihre Ratschläge an Schülerinnen und Schüler und frisch gebackene Lernende.



Das Gespräch ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an mike.gadient@zol.ch.