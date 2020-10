Welche Folgen hat der Stellenabbau für Pfäffikon?

250 Stellen will der Kabel- und Komponentenhersteller Huber+Suhner (H+S) mit Sitz in Pfäffikon weltweit abbauen. Grund ist der erhebliche Umsatz- und Auftragsrückgang infolge der Corona-Pandemie, wie es in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen heisst.