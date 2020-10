Weniger Arbeitslose im September

Ende September waren 27’496 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet, 267 Personen weniger als im Vormonat, wie die Volkswirtschaftsdirektion mitteilt.

Somit nahm die Zahl der Arbeitslosen zwar leicht ab, führte aber nicht zu einer sichtbaren Abnahme der Arbeitslosenquote. Diese liegt den fünften Monat in Folge bei 3,2 Prozent, und damit 1,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Schweizweit ist die Quote von 3,3 auf 3,2 Prozent zurückgegangen

Arbeitslosenquote in der Region

In den drei Zürcher Oberländer Bezirken hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat ganz unterschiedlich entwickelt. Im Bezirk Uster bleibt die Arbeitslosenquote stabil auf 2,9 Prozent – Im Vergleich zum Vormonat sind 17 Personen weniger als Arbeitslos gemeldet, als 2132 Menschen.

Im Bezirk Hinwil ist die Arbeitslosenquote dagegen um 20 Personen auf insgesamt 3 Prozent gestiegen. So sind im Bezirk 1590 Menschen als arbeitslos gemeldet. Im Bezirk Pfäffikon ist die Quote leicht von 2,4 auf 2,3 Prozent gesunken. Insgesamt sind 777 Menschen arbeitslos - 16 Menschen weniger als noch im August. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen in allen drei Bezirken rund ein Prozent höher.