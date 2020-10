Wird der Verkauf von CBD-Hanf in der Schweiz verboten?

Der Boom setzte so heftig wie unerwartet ein: Plötzlich gab es Hunderte Geschäfte, die Cannabis-Öle, -Lebensmittel und -Blüten anboten, ganz legal. Seitdem das Bundesamt für Gesundheit 2016 in einem Merkblatt die Bedingungen für den Handel mit CBD-haltigen Produkten konkretisierte, ist die Nachfrage regelrecht explodiert.



Es handelt sich um Hanf, der weniger als ein Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC enthält, dafür eine hohe Konzentration an Cannabidiol, kurz CBD. Diesem «Cannabis light» wird eine schmerzstillende und entspannende Wirkung nachgesagt.