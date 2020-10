«Ich bin ein Macher»

Sie sind der Leiter des Gartencenters Rutishauser in Fällanden. Was bedeutet Ihnen die Arbeit?

Beat Niedermann: Die Arbeit ist ein grosser Teil meines Lebens. Ich bin im Frühling sieben Tage pro Woche im Gartencenter und habe ein grosses Herz für das Unternehmen. In die Einrichtungen des Betriebs ist viel Persönliches von mir eingeflossen. Nach 22 Jahren in der Firma habe ich auch zu gewissen Kunden eine Beziehung aufgebaut. Das bedeutet mir viel.