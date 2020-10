GGA Maur baut Standort in Uster auf

Mit Uster will die Genossenschaft GGA Maur per 5. Oktober eine weitere Gemeinde rund um den Greifensee erschliessen. Dies schreibt das Kommunikationsunternehmen in einer Medienmitteilung. GGA Maur bietet ein Internet-, Mobile-, Fernseh- und Telefonie-Angebot an. Vom 9. bis zum 31. Oktober können sich Interessierte jeweils freitags und samstags vor Ort im Einkaufscenter Illuster über die Produkte des Unternehmens informieren.

Präsenz erhöhen

«Wir freuen uns, künftig auch die Bewohner von Uster mit unseren Produkten versorgen zu können. Damit bauen wir unsere Präsenz in der Region weiter aus und erhöhen unser Marktpotenzial erheblich», lässt sich Andreas Lindner, Geschäftsführer der GGA Maur, in der Mitteilung zitieren.