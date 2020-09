«Vielleicht bieten wir eines Tages auch Komfortzimmer an.»

Mit Sauerteigbroten hat sich die Bäckerei Vuaillat mit Filialen in Uster und Illnau einen Namen gemacht. Der Verkauf ist ihr aber nicht mehr genug. Per 1. Oktober eröffnet Geschäftsführer Martin Mayer ein «Sauerteighotel» in Uster – das erste seiner Art in der Schweiz, wie er sagt. Hobbybäcker können ihren eigenen Sauerteig in der Produktionsstätte an der Seestrasse 102 abgeben, um sorgenfrei in die Ferien zu fahren. Das Personal kümmert sich unterdessen um die Pflege der anspruchsvollen getreidebasierten Starterkultur.