Kurzarbeit schönt die Bilanz – noch

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im August auf 3,3 Prozent von 3,2 Prozent im Juli gestiegen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Gegenüber dem August des Vorjahres erhöhte sich die Quote massiv. Damals hatte sie bei 2,1 Prozent gelegen.



Ohne das Instrument der Kurzarbeit wäre die Arbeitslosenquote noch höher gestiegen. Dies hat eine «grobe Überschlagsrechnung» des Seco ergeben. Dessen Leiter der Direktion für Arbeit, Boris Zürcher, bezifferte die entsprechenden geschätzten Quoten für die Monate März auf «über 10 Prozent» (statt 2,9 Prozent) und für April auf «mehr als 20 Prozent» (statt 3,3 Prozent). Danach habe sich diese geschätzte Quote wieder zurückgebildet, auf gut 8 Prozent im Juni.

«Kurzarbeit hat also enorm geholfen, die Arbeitslosigkeit nicht explodieren zu lassen», sagte Zürcher. Sie habe jedoch auch Milliarden verschlungen. So seien bis Ende August 6,7 Milliarden Franken an die Kassen ausbezahlt worden. In einigen Branchen ist der Anteil der Kurzarbeit nach wie vor hoch. So betrug er zum Beispiel im Juni im Gastgewerbe 32 Prozent und in der verarbeitenden Industrie rund 20 Prozent. Der Trend sei jedoch rückläufig, so Zürcher.

Dies zeige auch die Zahl der bewilligten Voranmeldungen. Denn wer im März Kurzarbeit beantragte, musste im August für eine Verlängerung ein neuerliches Gesuch einreichen. Für September wurde demnach laut Zürcher nur noch für 422'100 Arbeitnehmer Kurzarbeit bewilligt. Auf dem Höhepunkt der Krise gab es Bewilligungen für 1,9 Millionen Arbeitnehmer.