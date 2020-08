«Ich unterscheide zwischen drei Yoga-Kunden»

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» stehen Unternehmen aus der Region im Mittelpunkt. In einem rund 20-minütigen Gespräch gibt Daniela Küng Auskunft. Sie ist seit 2009 Inhaberin von Ananada Yoga in Wetzikon.

Ihre berufliche Laufbahn begann Daniela Küng im kaufmännischen Bereich, inklusive Weiterbildung zur Marketingfachfrau. Nach einigen Jahren wurde ihr der Berufsalltag zu stressig. Während einer mehrmonatige Auszeit in Indien entdeckte sie ihre wahre Berufung: Yoga.



Das Gespräch ist auch auf Spotify zu hören.

