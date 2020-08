Am Mittwoch hat der Bundesrat angekündigt, Massenveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten ab Oktober unter Auflagen wieder zuzulassen. Ist das der erhoffte Befreiungsschlag für die hart getroffene Schausteller-Branche?

Marco Gottardi: Ich habe mir die Pressekonferenz bis zum Schluss angehört und bin schwer enttäuscht. Das Seco hatte zugesichert, am Mittwoch eine Lösung für unsere Branche zu präsentieren. Wieder eine Lüge mehr! Dass die 1000er-Regel fällt, bringt uns in der jetzigen Situation herzlich wenig.