«Auch wer nicht gut kocht, erreicht ein gutes Resultat»

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» stehen Unternehmen aus der Region und ihre Führungspersönlichkeiten im Mittelpunkt. In einem rund 20-minütigen Gespräch gibt Viviane Bühr Auskunft. Sie ist seit April 2017 Leiterin Unternehmenskommunikation bei Betty Bossi.

Vor ihrer Tätigkeit beim führenden Schweizer Kulinarik-Brand war sie sieben Jahre lang als Redaktorin beim Schweizer Radio und Fernsehen angestellt.

Das Gespräch mit der 43-Jährigen ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an mike.gadient@zol.ch.