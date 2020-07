Was passiert mit Spanien-Reisenden?

Die Corona-Fallzahlen in Spanien steigen wieder an. Momentan sind es 51 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Also bereits nahe am Schwellenwert von 60Neuinfektionen. Das heisst: Geht es so weiter, könnte Spanien bald schon auf der Liste der Länder landen, aus denen Ferienreisende in der Schweiz in die Quarantäne müssen. Momentan figurieren auf der Liste über 40 Länder. Derzeit liegen etwa Rumänien und Singapur neu über dem Grenzwert. Diese Länder werden wohl noch diese Woche auf der BAG-Liste landen.