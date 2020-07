«Unsere Mitarbeiter haben uns die höchste Auszeichnung verliehen»

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» stehen Unternehmen aus der Region und ihre Führungspersönlichkeiten im Mittelpunkt. In einem rund 20-minütigen Gespräch gibt die Geschäftsleitung der Wetziker Vision-Inside AG Auskunft. Cédric Riwar und Marco Rast gründeten das Unternehmen 2004.

Das Wirtschaftsforum Wetzikon widmete der Vision-Inside AG am 8. Juli 2020 einer ihrer Mitgliederanlässe. Das Unternehmen erreichte beim Swiss Arbeitgeber Award 2019 den ersten Platz in der Kategorie 50 bis 99 Mitarbeitende. 28‘000 Angestellte aus 121 Firmen wurden für den Wettbewerb befragt.

Die Vision-Inside unterstützt ihre Kunden mit Telekommunikation-, Informatik-, Multimedia-, Sicherheit- und Elektro-Lösungen. Der Podcast ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an mike.gadient@zol.ch.