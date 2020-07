«Das sind fast schon nordkoreanische Verhältnisse»

Uster Technologies zählt nicht nur zu den grössten Arbeitgebern der Stadt Uster, sondern auch zu den besten Lehrbetrieben. Zu diesem Ergebnis kommt die internationale Beratungsfirma «Great Place to Work». Wie am Montag offiziell bekannt wurde, zeichnet sie den weltweit führenden Anbieter für die Qualitätsprüfung und -kontrolle in der Textilindustrie mit dem Label «Great Start» aus.