«Das Bier kann mit Schokolade genossen werden»

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» stehen Unternehmen aus der Region und ihre Führungspersönlichkeiten im Mittelpunkt. In einem rund 20-minütigen Gespräch gibt Daniela Brauchli Bucher Auskunft. Sie ist als stellvertretende Geschäftsführerin der Brauerei Uster für die Bereiche Verkauf und Marketing verantwortlich.

An der Brauereistrasse 16 in Uster werden zehn verschiedene Biersorten gebraut und abgefüllt. Unter anderem die Marken Usterbräu Original, Usterbräu Dunkel, Usterbräu Amber und Usterbräu Spezial. Gären und reifen tut der Gerstensaft im angrenzenden Felsenkeller.

Das Gespräch mit der 34-Jährigen ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an mike.gadient@zol.ch.